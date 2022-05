Affaire Abad : le parquet de Paris n'ouvre pas d'enquête, faute de pouvoir identifier la victime

L'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique, à l'origine de la transmission du témoignage anonyme de Chloé, s'est insurgé contre la décision du parquet (voir tweet ci-dessus). L'association s'étonne que le parquet n'ait pas tenté d'en savoir plus en la contactant, et rappelle que "la lutte contre les violences sexuelles ne peut pas reposer uniquement sur la capacité des victimes à s'engager dans des parcours judiciaires longs, douloureux et coûteux". Selon l'Observatoire, Chloé ne sent pas "capable de survivre à un tourbillon judiciaire destiné à blanchir son violeur".