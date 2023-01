Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell assure que la photo du prince Andrew avec une mineure est "un faux"

Dans un entretien à la BBC en 2019, le prince Andrew avait déjà remis en cause l'authenticité de la photo le montrant avec la jeune fille. De plus, selon les journaux The Sun on Sunday et Mail on Sunday, Andrew étudie les options légales pour tenter d'annuler l'accord avec Virginia Giuffre. "Il espère obtenir une rétractation, voire des excuses, ce qui pourrait lui permettre de reprendre ses fonctions royales", écrit The Sun.