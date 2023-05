Affaire Maddie McCann : pourquoi de nouvelles fouilles ont été lancées près d'un barrage au Portugal

Ces dernières se déroulent sur les berges desséchées du réservoir d'Arade, à Silves, commune de l'Algarve, située à une cinquantaine de kilomètres de Praia da Luz, où séjournait la fillette avec ses parents lorsqu'elle a disparu en 2007.

La zone avait déjà été ratissée en 2008, y compris par des plongeurs qui n’y avaient trouvé que des vestiges d’animaux, selon les médias locaux. Car l'avocat portugais Marcos Aragao Correia avait eu vent d'informations de la part d'une source criminelle.

Sur les premières images diffusées par la télévision portugaise ce mardi, on distingue plusieurs policiers passer au peigne fin une portion de terrain, bouclée par un périmètre de sécurité, à l'aide de pioches et de sondes, aidés d'un chien pisteur et d'un canot des pompiers locaux.