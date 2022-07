Affaire George Floyd : l'ex-policier condamné à 21 ans de prison par la justice fédérale

L'ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin a été condamné, ce jeudi 17 juillet, à 245 mois de prison, soit plus de 20 ans de prison, par la justice fédérale des Etats-Unis. Il était accusé d'avoir violé les droits civiques de l'Afro-américain George Floyd en l'asphyxiant avec son genou en mai 2020.

L'homme n'était pas en situation de se défendre puisqu'il était menotté et allongé dans la rue pendant plus de 9 minutes, à bout de souffle et disant aux officiers de Minneapolis : "Je ne respire plus respirer".

Les avocats américains ont cependant demandé au tribunal que la peine de leur client soit exécutée en même temps que sa peine d'État de 22,5 ans. Une demande acceptée par le juge Paul Magnuson au tribunal de Saint Paul, en lui donnant crédit des sept mois déjà passés en détention.

La peine fédérale, concomitante, est, en comparaison à sa première peine, définitive puisqu'elle découle d'un accord de plaider-coupable.