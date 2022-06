Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison

La sexagénaire était incarcérée à New York depuis son arrestation dans le nord-est des États-Unis à l'été 2020. Après son procès en novembre et décembre derniers, elle encourait des dizaines d'années de réclusion criminelle. Ses avocats avaient formé mi-juin une demande de clémence pour une condamnation à moins de 20 ans. Alors même que les textes juridiques et la jurisprudence prévoient jusqu'à 55 années de réclusion et que les procureurs avaient dit tabler sur au moins 30 ans pour sa "responsabilité" et son "manque total de remords" pour ses crimes sexuels.

Dernière tentative samedi 25 juin pour échapper à son sort : l'avocate de Ghislaine Maxwell, Bobbi Sternheim, avait réclamé un report du prononcé de la peine, car sa cliente avait été placée "sous surveillance" en prison en raison d'un risque de "suicide".

"Sans justification", selon la défense. Les avocats avaient aussi invoqué, en vain, la responsabilité et l'influence néfaste de Robert Maxwell - un père "autoritaire" mort en 1991 en tombant mystérieusement de son yacht - et de Jeffrey Epstein, financier multimillionnaire qui s'est suicidé en prison à New York en août 2019 avant son procès pour crimes sexuels sur mineures.