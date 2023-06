Affaire Epstein : le financier américain s'est bien suicidé, seul et sans surveillance, selon un rapport

Jeffrey Epstein avait été retrouvé pendu dans sa cellule avec un drap serré autour du cou, à l'aube du 10 août 2019. Dans un rapport publié ce mardi, l'inspecteur général du ministère de la Justice américaine pointe de "nombreuses et graves erreurs du

personnel du centre pénitentiaire fédéral de New York", où était détenu le financier américain.

Il avait été arrêté le mois précédent dans le New Jersey, et était accusé de trafic sexuel impliquant des mineures, par des procureurs de New York. Il avait été incarcéré dans la foulée au Metropolitan Correctional Center de la ville. Son décès à 66 ans avait semblé mettre fin à une affaire qui embarrasse depuis des années une partie des élites politiques et économiques américaines.