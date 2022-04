Affaire Jeffrey Epstein : pas de nouveau procès pour Ghislaine Maxwell

La justice a tranché. Reconnue coupable à New-York de trafic sexuel de mineures, la Britannique Ghislaine Maxwell ne sera finalement pas rejugée dans un nouveau procès, comme elle le réclamait.

"La proposition de l'accusée pour un nouveau procès est rejetée", a décidé vendredi 1er avril la juge Alison Nathan du tribunal fédéral de Manhattan, selon une ordonnance judiciaire rendue publique par la justice américaine, comme le rapporte l'AFP.

Ghislaine Maxwell avait été reconnue coupable le 29 décembre 2021 de cinq des six chefs d'accusation qui pesaient sur elle, dont le plus grave, de trafic sexuel de mineures pour le compte de Jeffrey Epstein. Voilà trois mois que l'ancienne figure de la jet-set internationale de 60 ans, et ses avocats, s'accrochaient au très mince espoir d'un nouveau procès pour crimes sexuels.