Lafarge poursuivi pour ses liens avec Daech, la lauréate du Nobel de la paix Nadia Murad parmi les plaignants

Près de 430 Américains d'origine yézidie ont déposé plainte au civil aux États-Unis contre Lafarge. Le cimentier français est accusé d'avoir financé le groupe djihadiste État islamique en Syrie. "Un dossier du passé", a réagi l'entreprise.

Une lauréate du prix Nobel de la paix s'attaque à Lafarge. Plus de 400 Américains d'origine yézidie, dont Nadia Murad, primée en 2018 par Comité Nobel norvégien, ont déposé plainte au civil aux États-Unis contre le cimentier français, accusé d'avoir financé le groupe État islamique en Syrie. Une plainte de plus de 300 pages déposée jeudi auprès d'un tribunal fédéral de New York, pointant le fait que le géant du ciment a "aidé et encouragé les actes de terrorisme international de l'EI et conspiré avec l'EI et ses intermédiaires".

"Il doit verser un dédommagement aux survivants", estiment les 427 plaignants, qui réclament que la responsabilité de Lafarge soit reconnue en vertu de la législation antiterroriste américaine, ainsi que l'octroi d'indemnités dont le montant n'est pas précisé.

Lafarge affirme gérer le dossier "de manière responsable"

Un porte-parole de Lafarge a indiqué qu'il s'agissait d'un "dossier du passé, que Lafarge SA (entité française, NDLR) gère de manière responsable". Poursuivi au pénal par le gouvernement américain, le groupe a plaidé coupable aux États-Unis le 18 octobre 2022 et payé 778 millions de dollars pour avoir collaboré en 2013 et en 2014 avec Daech en Syrie. Il a notamment admis avoir effectué des paiements au groupe terroriste entre août 2013 et octobre 2014 afin de maintenir l'activité de sa cimenterie syrienne de Jalabiya.

Le cimentier est aussi poursuivi en France depuis 2018 pour complicité de crimes contre l'humanité, financement d'entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui.

Les plaignants yézidis - représentés en particulier par l'avocate libano-britannique Amal Clooney et par Lee Wolosky, un ancien diplomate et ancien conseiller spécial du président Joe Biden à la Maison-Blanche - font longuement référence à cet accord avec la justice américaine pour étayer leurs demandes. Fer de lance dans ce dossier, Nadia Murad, ancienne esclave sexuelle de l'EI, milite avec Amal Clooney auprès des instances internationales pour que les crimes de l'organisation djihadiste soient jugés.

En août 2014, l'EI a déferlé sur les monts Sinjar, dans le nord-ouest de l'Irak, multipliant les exactions contre leurs habitants, les Yazidis. Les djihadistes ont réduit les femmes à l'esclavage sexuel, enrôlé de force des enfants pour en faire des soldats et tué des hommes par centaines. Plus de 6400 Yazidis ont été enlevés et seuls 3300 - surtout des femmes et des enfants - ont été secourus ou ont pu fuir. Plusieurs dizaines de charniers ont été identifiés.