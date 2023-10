Affaire Maddie : la police portugaise en contact avec la famille de la fillette disparue

Plus de 15 ans après, le mystère reste entier. Disparue en mai 2007, la petite Maddie McCann reste introuvable. Et l'enquête piétine. Pour autant, de récents contacts ont eu lieu entre les forces de l'ordre et la famille de la fillette, dont la trace a été perdue alors qu'elle était âgée de 4 ans. "Des contacts présentiels ont eu lieu avec des membres de la famille de l'enfant disparu, afin de transmettre - seulement - un point de situation de la procédure", a déclaré la police portugaise. "En coordination étroite avec les autorités britanniques et allemandes, des actes formels d'enquête et des expertises continuent d'être réalisés, au Portugal et à l'étranger", a-t-elle indiqué.