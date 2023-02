Affaire Maddie : ce détective privé ne croit pas la jeune Allemande qui prétend être la fillette

"Aidez-moi, j'ai besoin de parler à Kate et Gerry McCann. Je pense que je pourrais être Madeleine", écrit-elle en biographie sur son compte Instagram qui vit actuellement en Pologne, ajoutant avoir "besoin d'un test ADN". C'est en effet sur les réseaux sociaux que l'Allemande de 21 ans domiciliée en Pologne sensibilise les internautes. Baptisée "iammadeleinemccan" ("je suis Madeleine McCann, en français"), sa page est désormais suivie par près d'un million de personnes. Outre son adoption et son enfance au souvenir très flou, la jeune instagrameuse liste plusieurs concordances physiques avec la petite Anglaise disparue il y a seize ans. Elle expose notamment, dans plusieurs publications, des grains de beauté sur le visage et la cuisse, une marque dans l'œil droit, ou encore une fossette.

Mais un point important sème le doute après ses récentes déclarations : cette dernière est âgée de 21 ans alors que Maddie McCann ne devrait avoir que 19 ans.