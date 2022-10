Affaire Maddie : le suspect allemand inculpé pour cinq autres crimes et délits sexuels

L'homme est désormais inculpé du viol d'une septuagénaire et d'une jeune Allemande de 14 ans, tous les deux commis entre 2000 et 2006 et qu'il avait lui-même filmés, ainsi que de celui d'une Irlandaise de 20 ans en 2004. Les viols perpétrés étaient souvent précédés de sévices sur les victimes, qu'il avait attachées. Les deux autres inculpations concernent des agressions sexuelles contre une fillette allemande de 10 ans, en 2007, et contre une jeune Portugaise de 11 ans en 2017.