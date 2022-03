Affaire Navalny : le parquet russe réclame 13 ans de prison contre l'opposant

En 2020, l'opposant a passé plusieurs mois en convalescence en Allemagne après avoir survécu de justesse à un empoisonnement par un agent innervant, dont il tient Vladimir Poutine pour responsable. En janvier 2021, il a été arrêté à son retour en Russie et condamné à deux ans et de demi dans une vieille affaire de "fraude" datant de 2014. Une condamnation qui a provoqué un tollé en Occident et des sanctions contre Moscou.