Soupçons de corruption au Parlement européen : on vous explique le Qatar Gate

Sacs de billets, valises cachées dans des hôtels et réseau de corruption à travers le continent. Ce n'est pas le synopsis d'un film noir, mais bien les éléments révélés ces dernières heures après le placement en détention provisoire de la vice-présidente grecque du Parlement européen et de trois autres personnes. Une annonce qui a eu l'effet d'un électrochoc de Rome à Athènes en passant par Bruxelles. Et qui est le résultat d'une enquête tentaculaire ouverte en Belgique sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar. Pour y voir plus clair, TF1info revient sur ce qu'il convient désormais d'appeler le "Qatar Gate".