Des outrages à répétition valent à Trump une amende et des menaces d'incarcération

Donald Trump a écopé d'une amende de 9000 dollars en marge de son procès au pénal. Il est sanctionné pour ses attaques à répétition contre des témoins et des jurés. La justice américaine n'écartera pas la possibilité de l'incarcérer s'il venait à récidiver.

Donald Trump vient d'être condamné à une amende de 9000 dollars d'amende. L'ancien président américain est sanctionné financièrement après des attaques à répétition portées contre des témoins et jurés, en marge de son procès pénal à New York. Le septuagénaire est "prévenu que la Cour ne tolérera pas la poursuite de violations délibérées de ses ordres et que, si cela est nécessaire et approprié, elle imposera une peine d'emprisonnement", écrit le juge Juan Merchan dans sa décision rendue dès la reprise des débats.

Le magistrat a condamné l'ex-chef d'État, présent dans la salle d'audience pour cette troisième semaine de procès, à 1000 dollars d'amende par violation – neuf au total –, soit le maximum que permet la loi. Dans le même temps, il a ordonné que ses invectives soient supprimées de son réseau Truth Social ou de son site de campagne.

De possibles futures sanctions

À travers sa décision, le juge concède que la somme est tout à fait abordable pour un milliardaire comme Donald Trump. À ses yeux, dans ses conditions, "la prison pourrait être nécessaire". Rappelons que depuis le 15 et le début de son procès, Donald Trump s'est trouvé à plusieurs reprises dans le viseur des procureurs, qui ont demandé qu'il soit sanctionné pour ses violations répétées de l'interdiction de s'en prendre aux témoins clés du dossier. L'ancien présent s'est notamment attaqué à son ancien avocat Michael Cohen, mais également à l'ancienne star de films X Stormy Daniels ou aux jurés, dont il sous-entend qu'ils ne sont pas impartiaux.

Cette sanction pourrait en appeler de nouvelles dans un futur proche : avant même que le juge ne statue sur ces premières violations, les procureurs en ont soulevé de nouvelles. Elles seront abordées en audience jeudi.

En arrivant au tribunal ce mardi, le candidat des républicains à la présidentielle de 2024 s'est à nouveau présenté comme une victime de poursuites judiciaires "pilotées par la Maison-Blanche et des juges et procureurs démocrates". Il a par ailleurs appelé une nouvelle fois le juge – qu'il qualifie régulièrement de "corrompu" – à se récuser.

Aujourd'hui âgé de 77 ans, Donald Trump est devenu le premier président de l'histoire des États-Unis à se voir jugé au pénal. Il risque une condamnation ainsi, en théorie, qu'une peine de prison dans cette affaire. L'une des quatre dans lesquelles il est aujourd'hui inculpé.