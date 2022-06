Afghanistan : des séismes meurtriers depuis plus de trente ans

Parmi les plus meurtriers, le 1er février 1991, un séisme cause la mort d'au moins 1500 personnes, en frappant l'Afghanistan et le nord-ouest du Pakistan. Avec une magnitude de 6,9, la secousse est ressentie jusque dans le nord de l'Inde et au Tadjikistan, qui, pour leur part, ne déplorent aucune victime. Mais en 1998, la région, à peine remise, est à nouveau perturbée : deux tremblements de terre touchent le nord-est du pays.

Le premier, le 4 février, fait près de 4500 morts dans la seule province de Takhak avec une magnitude estimée entre 5,6 et 6. Parmi les districts les plus sévèrement touchés, Rostak, Guzar Darra et Ganda Chashma, sont tous situés près de la frontière tadjike et des centaines de maisons sont effondrées au sol. Le second, le 30 mai, d'une magnitude de 6,6, provoque des conséquences encore pires : au moins 5000 personnes sont tuées et 1500 autres blessées. Ce jour-là, de nombreux villages sont dévastés dans les districts de Rostak et de Chah-ab ainsi qu'à Shahr-i-Bozorg, dans les provinces de Takhar et de Badakhshan.