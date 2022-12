Afghanistan : exécution publique, droits des femmes... Les promesses envolées des talibans

Nouvelle liste d'interdits, visant cette fois-ci les gymnases et les bains publics, désormais interdits aux femmes. Selon le ministère de la Prévention du vice et de la Promotion de la vertu, les hammams, ces bains publics où traditionnellement hommes et femmes sont séparés, sont concernés. Les talibans ont aussi sommé les responsables des parcs et jardins de fermer leurs portes aux femmes. Jusqu'ici, des horaires et jours différenciés avaient été instaurés pour que les deux sexes ne se croisent pas.