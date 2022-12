Afghanistan : interdites de travailler avec des femmes, trois ONG suspendent leurs activités dans le pays

"Il y a eu des plaintes sérieuses concernant le non-respect du hijab islamique et d'autres règles et règlements relatifs au travail des femmes" s'est justifié le ministère de l'Économie, chargé d'approuver les licences des ONG. "Nous n'avons jamais été prévenus de problème concernant le code vestimentaire des femmes", a rétorqué le lendemain une responsable d'associations sous anonymat. Mais cet argument est similaire à celui avancé en début de semaine par le ministre de l'Enseignement supérieur pour justifier l'interdiction pour les femmes de se rendre à l'université.

Une énième atteinte aux droits des femmes condamnée par l'Europe et les États-Unis. Quelques heures après cette annonce, le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a affirmé dans un communiqué que "l'Union européenne condamne fermement la décision récente des talibans d'interdire aux femmes de travailler dans les ONG nationales et internationales". D'autant plus que l'UE est un contributeur majeur au financement de ces ONG, même si elle n'a pas reconnu le régime taliban comme gouvernement officiel du pays. "Nos principales inquiétudes restent le bien-être, les droits et les libertés du peuple d'Afghanistan", a assuré Nabila Massrali, porte-parole de Josep Borrell. Auprès de l'AFP, elle a fustigé "une nouvelle restriction sévère de la capacité des femmes afghanes à exercer leurs droits humains et leurs libertés fondamentales, et une violation claire des principes humanitaires".