La vie des Afghanes est-elle redevenue aussi difficile qu'avant 2001 et l'invasion américaine ?

Fin juillet, les spécialistes d'Amnesty international dressaient un constat très sombre de la situation en Afghanistan. "La vie des femmes et des filles", dans le pays, "est ravagée par une campagne répressive contre leurs droits fondamentaux", lançait l'ONG. Des observations et témoignages ont permis de révéler des arrestations de manifestantes, "soumises à des disparitions forcées et à la torture", mais aussi d'évoquer "des femmes et des filles incarcérées pour" corruption morale '". Dans le même temps, on note une "énorme augmentation des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés".

Sommes-nous de retour en 2001, à l'époque où les Talibans contrôlaient l'Afghanistan avant que n'intervienne l'armée américaine ? "Nous assistons à un détricotage progressif" des acquis pour les femmes, glisse à TF1Info Jean-Claude Samouiller, président d'Amnesty International France. "Les fillettes, à partir de la 6e ne vont plus à l'école", déplore-t-il. "Les étudiantes à l'université sont tellement harcelées et contrôlées que beaucoup d'entre elles renoncent à poursuivre leurs cursus". Sans parler de la liberté de mouvement, plus que restreinte. "Dites-vous bien qu'aucun déplacement n'est possible pour les femmes sans la présence d'un 'mahram', un tuteur masculin qui peut être un mari, un frère ou un père." Une femme interrogée par l'ONG a ainsi évoqué, une "mort lente", rapporte le dirigeant de la branche française d'Amnesty.