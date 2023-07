Afghanistan : les talibans brûlent des instruments de musique, accusés de promouvoir la "corruption morale"

Pour eux, la musique est "immorale". Des instruments et des équipements musicaux ont été brûlés par les talibans samedi 29 juillet dans la province d'Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. "La promotion de la musique entraîne une corruption morale et le fait de jouer de la musique égare les jeunes", a soutenu Aziz al-Rahman al-Muhajir, responsable du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice de la province d'Herat.

Le bûcher était notamment constitué d'une guitare, d'un harmonium, de deux autres instruments à cordes et d'un tabla (sorte de tambour), ainsi que d'enceintes et de haut-parleurs, pour la plupart collectés dans des salles de mariage de la ville.