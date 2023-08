Afghanistan : 2 ans après le retour des talibans au pouvoir, la France affiche sa "plus grande préoccupation"

C'était il y a deux ans. Le 15 août 2021, les talibans prenaient à nouveau le pouvoir en Afghanistan. Un évènement célébré par le régime ce mardi, décrété jour férié dans le pays. "La conquête de Kaboul a prouvé une fois de plus que personne ne peut contrôler la fière nation afghane et qu'aucun envahisseur ne sera autorisé à menacer l'indépendance et la liberté du pays", a salué le gouvernement taliban dans un communiqué.