Afghanistan : les talibans libèrent l'Américain Mark Frerichs, détenu depuis près de deux ans

Ces libérations, et notamment celle de Bashar Noorzaï, sont des "succès majeurs" pour les talibans a estimé auprès de l'AFP Hekmatullah Hekmat, analyste afghan spécialisé dans la sécurité. Pour lui, désormais, "les talibans peuvent dire à leurs fantassins et aux Afghans qu'ils sont capables de ramener leurs ressortissants détenus par des groupes d'opposition".

En août 2021, les talibans ont repris le pouvoir après 20 ans d'occupation du pays par les États-Unis et leurs alliés de l'Otan. La guerre a coûté la vie à plus de 2400 soldats américains et à plus de 3500 des autres pays de l'Otan, selon l'armée américaine. Des dizaines de milliers d'Afghans ont aussi péri.