Afghanistan : les talibans ont-ils condamné l’attentat perpétré à Moscou ?

137 personnes ont été tuées le 22 mars à Moscou, dans un attentat revendiqué par Daech. Depuis, les condamnations sont unanimes… y compris du côté des talibans afghans.

La communauté internationale exprime son soutien à la Russie après l’attentat terroriste particulièrement meurtrier, commis vendredi 22 mars à l’intérieur d’une salle de concert dans la banlieue de la capitale. Selon un dernier bilan officiel, cette attaque perpétrée dans le Crocus City Hall par quatre hommes lourdement armés a fait 137 morts. Selon le compte X de Jackson Hinkle, l’un des désinformateurs les plus influents des États-Unis, même les talibans ont condamné les faits. Les fondamentalistes islamistes, de retour au pouvoir en Afghanistan depuis 2021, ne sont pas connus pour leur goût pour la paix et la démocratie.

Une communication dès le lendemain

Pourtant, le gouvernement taliban fait bien partie de ceux ayant condamné l’attentat dans la capitale russe. Dès le lendemain sur ses réseaux sociaux, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères afghan communique en anglais et "condamne dans les termes les plus fermes la récente attaque terroriste à Moscou, en Russie, revendiquée par Daesh et la considère comme une violation flagrante de toutes les normes humaines". Abdul Qahar Balkhi poursuit, expliquant que "Daesh, qui a pris pour cible des civils en Afghanistan et dans d’autres régions du monde, a encore une fois démontré à travers cet incident, il s'agit d'un groupe aux mains des agences de renseignement visant à diffamer l'Islam et à constituer une menace pour l'ensemble de la région. Les pays de la région doivent adopter une position coordonnée, claire et résolue contre de tels incidents visant à la déstabilisation régionale". Cette condamnation officielle est également relayée par le Kabul Times, dans l’édition du dimanche 24 mars.

Dès lors, cette position officielle des talibans n’est pas si surprenante. Comme le rappelle Velina Tchakarova, spécialiste de géopolitique, les talibans et les terroristes de Daech "sont des ennemis" et "la Russie a maintenu des liens politiques avec les talibans avant et après le retrait américain".

Ces deux mouvements islamistes radicaux sont en effet devenus des rivaux, en concurrence directe en Afghanistan, comme nous l’expliquions après la prise de Kaboul en août 2021. Dès la proclamation par Daech d'un "califat" en Irak et en Syrie en 2014, d'anciens membres de la branche pakistanaise des talibans lui ont fait allégeance, bientôt rejoints par des Afghans déçus par les talibans. L'année suivante, Daech a fourni un territoire à ces derniers en reconnaissant officiellement la création de sa "province du Khorasan", du nom d'une ancienne région à cheval sur l'Afghanistan, le Pakistan et l'Iran. C’est cette même branche, répondant au nom d’État islamique au Khorasan (EI-K), qui a revendiqué l’attentat de la salle de concert moscovite.

