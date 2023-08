"Nous n'avons pas peur, nous sommes unies" : des dizaines de femmes manifestent contre les talibans en Afghanistan

Les talibans sont attendus au tournant sur la question du droit des femmes. Lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001, leur application stricte de la charia, la loi islamique, s'était notamment traduite par la disparition progressive des femmes de l'espace public et la persécution des opposants.

Depuis plusieurs semaines, les talibans se sont efforcés de présenter un visage plus modéré et plus ouvert, assurant que le droit des femmes serait respecté. Ils ont notamment annoncé qu'elles pourraient étudier à l'université, mais dans des classes non mixtes et appelé récemment les travailleuses du secteur de la santé à reprendre le travail. Des déclarations, qui pour l'heure, peinent à convaincre.