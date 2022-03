Afghanistan : les femmes désormais interdites de voyager seules en avion

Les compagnies aériennes Ariana Afghan Airlines et Kam Air ont indiqué, dimanche soir 28 mars au soir, avoir reçu l'ordre des talibans de ne plus délivrer de billets aux Afghanes qui ne seraient pas accompagnées, pour effectuer le voyage, d'un homme de leur famille. La décision a été prise à l'issue d'une réunion en milieu de semaine entre des représentants des talibans, de ces deux compagnies et des autorités de l'immigration de l'aéroport de Kaboul.

Une lettre envoyée par un haut responsable d'Ariana Afghan Airlines au personnel de la compagnie aérienne, et dont l'AFP a obtenu copie, confirme ces nouvelles instructions, qui s'appliquent à tous les vols. "Aucune femme n'est autorisée à voler sur des vols intérieurs ou internationaux sans un parent masculin", peut-on y lire.