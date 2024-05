Afghanistan : trois touristes espagnols tués dans une fusillade dans la commune de Bamiyan

Trois touristes de nationalité espagnole, ainsi que leur guide, ont été tués, vendredi dans la province de Bamiyan. "Trois espagnols ont été tués et au moins un a été blessé dans une fusillade en Afghanistan", a précisé le ministère des affaires étrangères. Cette attaque meurtrière est apparemment la première contre des touristes étrangers en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans, en août 2021.

Un "choc". Trois touristes espagnols et un Afghan ont été tués, vendredi 17 mai en fin de journée, par des coups de feu en Afghanistan. Les faits se sont déroulés dans la ville touristique de Bamiyan, dans le centre du pays, selon des sources officielles afghane et espagnole. "Trois étrangers et un Afghan ont été tués" et "quatre étrangers et trois Afghans ont été blessés" par une série de coups de feu, a déclaré le porte-parole du ministère afghan, Abdul Mateen Qani, sans préciser si l'assaut avait été mené par un ou plusieurs tireurs.

À Madrid, une source au sein du ministère des Affaires étrangères a annoncé dans la soirée que les trois tués étaient de nationalité espagnole. "Trois espagnols ont été tués et au moins un a été blessé dans une fusillade en Afghanistan" a précisé cette source, qui a demandé à rester anonyme. "Le ministère travaille, par l'intermédiaire de l'unité consulaire d'urgence, à clarifier les circonstances, à aider les personnes touchées et à contacter leurs familles", a ajouté cette source. Pour sa part, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s'est déclaré "choqué" par "l'assassinat" de ces touristes espagnols et a assuré "suivre la situation de très près".

Première destination touristique d'Afghanistan

Bamiyan, où se trouvent les bouddhas géants dynamités par les talibans en 2001, est la première destination touristique d'Afghanistan. La province de Bamiyan est en majorité habitée par des membres de la communauté hazara, des chiites. Ceux-ci sont régulièrement visés par des attentats meurtriers du groupe État islamique (EI), sunnite, généralement menés avec des engins explosifs contre des véhicules. Hormis les attentats de l'EI, la sécurité est globalement revenue en Afghanistan depuis 2021, après plus de 40 ans de conflits meurtriers.

Le meurtre de touristes est une mauvaise nouvelle pour ce pays figurant parmi les plus pauvres du monde et soucieux de développer un tourisme naissant. En dépit du manque d'infrastructures et de la rareté des sites culturels après les destructions et pillages des guerres, un tourisme étranger commence à émerger dans ce pays à la population extrêmement accueillante et aux paysages grandioses. Le nombre de touristes étrangers en Afghanistan a ainsi progressé de 120% à près de 5.200 l'an dernier sur un an, selon des chiffres officiels.

