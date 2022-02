Afghanistan : un garçon de 9 ans coincé dans un puits depuis mardi

On y voit également une lampe posée devant l'enfant, qui éclaire le fond du puits, situé dans le village de Shokhak. Dans une des vidéos, on l'entend pleurer et gémir, et dans une autre on l'entend parler avec son père. "Haida, parle avec moi, nous essayons de te faire sortir. Est-ce que ça va mon fils ? Parle avec moi et ne pleure pas, nous travaillons pour te sortir", dit le père. "D'accord, je vais continuer à parler", répond le garçon d'une petite voix plaintive.

Les circonstances exactes de la chute de l’enfant dans le puits, asséché et en terre, n'étaient pas connues à ce stade.