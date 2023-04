Afghanistan : Washington reconnait un raté des renseignements lors du retrait de l'armée américaine

Si un retrait des États-Unis d'Afghanistan était prévu, les talibans ont repris le pouvoir en août 2021 avant même que le dernier soldat américain ne soit parti. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organe directement rattaché à Joe Biden, a reconnu que la Maison Banche n'avait pas anticipé cette victoire éclair, ni la désaffection massive de l'armée et des autorités afghanes, n'ayant pas "pris la pleine mesure du degré de corruption parmi les officiers" afghans.

"Mettre fin à une guerre, quelle qu'elle soit, n'est pas chose facile, sûrement pas après 20 ans", a-t-il toutefois souligné, ajoutant : "Cela ne veut pas dire que ce n'était pas la peine." Dans un document résumant la manière dont ce retrait a été conçu et exécuté, l'exécutif américain assure qu'il n'y avait pas d'autre "scénario" envisageable.

John Kirby a par ailleurs vanté l'ampleur et la rapidité de l'opération d'évacuation conduite par les Américains, qui ont sorti plus de 120.000 personnes d'Afghanistan en quelques jours, par des rotations aériennes. "Ce chaos dont on parle, moi, je ne l'ai pas vu", a même déclaré le porte-parole. La Maison Blanche, sans aller jusqu'à reconnaître ouvertement une erreur, assure néanmoins dans le document diffusé jeudi que Washington "donne désormais la priorité à des évacuations plus précoces", en donnant l'exemple notamment de l'évacuation des diplomates américains d'Ukraine.