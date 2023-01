Burkina Faso : que sait-on de ces vidéos qui soutiennent la junte militaire au pouvoir ?

Ceci étant, les États-Unis ou ses ressortissants ne sont pas les plus cités dans ces vidéos qui circulent en ligne et qui sont généralement destinées au Mali ou encore à la Centrafrique. La France, elle, est régulièrement prise à partie dans la région, dans des vidéos animées et souvent attribuées à la Russie. Récemment, une séquence diffusée sur les réseaux sociaux s'en est prise à l'armée française dans certains pays d'Afrique tout en présentant Wagner comme une milice héroïque. N’étant pas passée par les relais prorusses habituels, son origine était là encore peu claire. S'il est possible qu’il s’agisse d’"une production locale", le collectif All Eyes on Wagner estimait cependant que des "acteurs extérieurs" pourraient aussi y être mêlés, et notamment des réseaux d'influence "comme la Turquie ou la Chine."