Cameroun : Emmanuel Macron va visiter Etoudi, dont Yannick Noah est le chef de village

Depuis plus d'un an, le dernier Français vainqueur de Roland-Garros est retourné vivre dans son village d'origine, Etoudi, désormais devenu un quartier de la capitale Yaoundé, dans lequel il a vécu jusqu'à ses 12 ans. Il accueillera ce mardi Emmanuel Macron, qui y échangera avec des représentants français et camerounais de la société civile "dans le cadre du suivi du Nouveau Sommet Afrique France", fait savoir la présidence française.