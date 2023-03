Deux employés de la Croix-Rouge enlevés au Mali

L'inquiétude de la Croix-Rouge. Deux employés du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont été kidnappés samedi au Mali, a indiqué la branche malienne de l'ONG sur Twitter.

"Nous confirmons l'enlèvement de deux de nos collègues ce matin entre Gao et Kidal", précise le CICR. "Présent au Mali depuis 32 ans, le CICR est une organisation neutre, indépendante et impartiale". "Nous demandons de ne pas spéculer sur cet incident afin de ne pas rendre plus difficile sa résolution", a-t-il ajouté.