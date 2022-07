Afrique du Sud : au moins 18 morts dans deux fusillades

Une fusillade dans un bar de Soweto, près de Johannesburg, a tué 14 personnes dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès de la police sud-africaine. La police a été appelée dans la nuit, vers 00h30. "Quand nous sommes arrivés sur place, douze personnes étaient mortes, portant des blessures par balles", a précisé à l'AFP Mme Nonhlanhla Kubheka, responsable locale de police.

Onze blessés ont été transportés à l'hôpital et deux d'entre eux y sont décédés peu après leur arrivée, a-t-elle indiqué en début de matinée. Aucune précision n'était disponible sur les assaillants. "Ils sont arrivés et ont tiré sur les gens qui s'amusaient", a indiqué Mme Kubheka, commandante du commissariat d'Orlando, le quartier de Soweto où le drame s'est déroulé. La police n'a procédé à aucune arrestation et une enquête a été ouverte, les policiers étaient encore sur place dans la matinée, a-t-elle ajouté. Ce bar est situé dans le quartier d'Orlando Est de Soweto, le plus grand township de Johanneburg, au sud-ouest de la ville.