EN BREF - Crise politique au Sénégal : le fil des évènements

La situation est particulièrement tendue à Dakar, depuis l'annonce du report des élections. Ce lundi 5 février, le projet de loi actant le report est examiné par les députés sénégalais. Une manifestation devant l'Assemblée a été dispersée par les gendarmes.

L'atmosphère est explosive à Dakar, depuis l'annonce, samedi 3 février, du report de l'élection présidentielle, par le président sortant Macky Sall. L'opposition a dénoncé un "coup d'État constitutionnel", et une première manifestation à Dakar a été dispersée dimanche par les autorités. Ce lundi, l'Assemblée examine la proposition de loi qui acterait le report du scrutin pour au moins six mois. Retrouvez ici le fil des principaux évènements depuis l'annonce du report.

• Samedi 3 février, le président sortant, Macky Sall, annonce le report sine die de l'élection présidentielle, prévue le 25 février.

• Le report intervient après la mise en place d'une commission parlementaire, pour enquêter sur l'intégrité de deux juges du Conseil constitutionnel. C'est cet organe, essentiel pour le processus électoral, qui avait exclu du scrutin des dizaines de candidats, dont plusieurs ténors de l'opposition.

• Cette élection se profilait comme la plus indécise depuis l'indépendance en 1960. C'est la première fois depuis 1963 qu'une élection présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal.

• Le bureau de l'Assemblée nationale a adopté dans la foulée une proposition de loi, à l'initiative de la coalition de l'opposant Karim Wade, portant sur un "report de six mois maximum" de la présidentielle du 25 février. Les députés doivent se réunir ce lundi en commission pour examiner le texte. Karim Wade est le fils de l'ancien président sénégalais Abdulaye Wade, et fait partie des opposants dont la candidature a été invalidée, pour cause de double nationalité.

• Dans la soirée du samedi 3 février, l'opposant sénégalais Khalifa Sall, un des principaux candidats à la présidentielle, a appelé samedi tout le pays à "se lever" contre le report de l'élection du 25 février, en dénonçant un "coup d'État constitutionnel". Ancien maire de Dakar, il n'a pas de lien de parenté avec le chef de l'État en exercice.

• Dimanche 4 février, l'opposition a appelé à manifester à Dakar, et prévoit de lancer la campagne électorale comme prévu ce même jour.

• Dans l'après-midi, des heurts ont éclaté à Dakar où les gendarmes sénégalais ont dispersé à coups de gaz lacrymogènes des centaines de personnes venues manifester contre le report de la présidentielle, avant d'essuyer des jets de pierres.

• Dans la soirée du dimanche, les autorités ont suspendu le signal d'une télévision privée, Walf TV, coupable selon elles d'"incitation à la violence" à travers ses images sur les manifestations.

• Quelle est la situation ce lundi, alors que les députés sénégalais examinent la proposition de loi sur le report de l'élection présidentielle ? L'accès à l'Internet mobile a été coupé à Dakar et les gendarmes ont dispersé à l'aide de lacrymogènes un rassemblement devant l'Assemblée nationale.