Mali : la junte assure avoir déjoué une tentative de putsch "soutenue par un État occidental"

Rien n'avait filtré jusque-là. La junte au pouvoir au Mali a affirmé, lundi 16 mai, avoir déjoué la semaine passée une tentative de coup d'État menée par des officiers et soutenu par un État occidental, qui n'a pas été nommé. Le communiqué lu à la télévision d'État n'a fourni quasiment aucune précision sur ce qui se serait produit. Il a fait seulement état d'interpellations, sans plus de détails, et a indiqué que les contrôles ont été renforcés aux sorties de la capitale, Bamako, et aux frontières.

"Dans le dessein malsain de briser la dynamique de refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022", a informé le gouvernement dit de transition installé par les militaires, sous la conduite du colonel Assimi Goïta. "Ces militaires étaient soutenus par un État occidental."