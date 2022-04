Mali : succès antijihadiste ou massacre de civils, que s'est-il passé à Moura ?

Selon HRW, après les affrontements initiaux du 27 mars, les soldats ont capturé des centaines d'hommes et les jours suivants, ils auraient exécuté par balles et par petits groupes des dizaines de captifs. "Sur plusieurs jours, il y a eu des attaques, des tueries, des morts", a déclaré un aide-soignant d'un centre de santé local, "les civils sont les plus nombreux" à avoir été tués.

La France, les États-Unis et la Commission malienne des droits de l'Homme se sont dits préoccupés par ces révélations, appelant à une enquête indépendante sur ces exactions. L'état-major malien évoque, lui, des "allégations infondées" visant à "ternir l'image" de l'armée. Bamako a toujours démenti le recours aux mercenaires russes de Wagner et met en exergue le partenariat ancien avec l'armée russe, ravivé ces derniers mois à mesure que les tensions entre la junte et la France montaient jusqu'à l'annonce du retrait des forces françaises engagées au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, annoncé mi-février.