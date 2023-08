Fin de l'ultimatum de la Cédéao, espace aérien fermé... Le point sur la situation au Niger

L'option militaire pas privilégiée ? La perspective d'une intervention armée suscite inquiétudes et critiques. Samedi, les sénateurs du Nigeria, poids lourd de la Cédéao avec ses 215 millions d'habitants et qui partage une frontière de 1500 kilomètres avec le Niger, ont appelé le président Bola Tinubu à "renforcer l'option politique et diplomatique". L'Algérie, autre voisin du Niger et acteur majeur dans le Sahel, a également émis des réserves. Le président Abdelmadjid Tebboune a estimé qu'une intervention serait "une menace directe" pour son pays. "Il n'y aura aucune solution sans nous", a-t-il ajouté, craignant que "tout le Sahel s'embrase."

Démonstration de force. Dimanche après-midi, quelque 30.000 partisans du coup d'État, dont beaucoup brandissaient des drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de la Russie, se sont livrés à une démonstration de force dans le plus grand stade du Niger à Niamey. Des membres du CNSP sont arrivés triomphalement au stade dans un convoi de pickups, acclamés et entourés par une foule enfiévrée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le général Mohamed Toumba, numéro trois du CNSP, a pris la parole pour dénoncer ceux "qui sont tapis dans l'ombre" et qui "sont en train de manigancer la subversion" contre "la marche en avant du Niger". "Nous sommes au courant de leur plan machiavélique."