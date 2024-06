Depuis un an, une guerre sanglante entre généraux rivaux fait rage au Soudan, pays du nord-est de l’Afrique. Le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et a provoqué une catastrophe humanitaire.

Plus de 14.000 morts en un an et des millions de déplacés, dans l’indifférence générale ou presque. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre d’une guerre sanglante opposant l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo. Les affrontements ont déjà fait des dizaines de milliers de morts dans le pays et plus de dix millions de déplacés, s'alarme l'ONU, qui a lancé un appel à la communauté internationale pour venir en aide aux populations. L’inquiétude est vive, d'autant que 43% de la population est en état d’urgence d’insécurité alimentaire, faisant craindre une famine d'une ampleur historique.

Quelle est l'origine du conflit ?

En avril 2023, alors qu'un plan de transition vers un régime civil est discuté sous l'égide de la communauté internationale, un bras de fer s'engage entre le numéro un de l'armée (et dirigeant du pays), le général Abdel Fattah al-Burhan (à droite sur la photo ci-dessous), et son adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo (à gauche), qui commande les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire lié à la milice russe Wagner. Le 15 avril, une série d'attaques meurtrières contre des sites gouvernementaux se produit dans plusieurs villes du pays, dont Khartoum, la capitale.

Les paramilitaires prennent le contrôle du palais présidentiel et de l'aéroport international de Khartoum. S'exprimant sur la chaîne arabe Al-Jazeera, le chef des paramilitaires du FSR accuse le président du Conseil suprême de transition d'avoir déclenché la crise par un assaut mené le matin même contre l'un de ses avant-postes, et annonce que ses forces poursuivront leur action jusqu'à ce que le général Abdel Fattah al-Burhan soit traduit en justice. En dépit des efforts des diplomaties internationales pour convaincre les parties de cesser les hostilités, le conflit s'enlise puis vire à la guerre civile.

À droite, le général Abdel Fattah al-Burhane, commandant des Forces armées du Soudan et président du Conseil de suprême de transition. À gauche, son ancien numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, chef du groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR). - Ashraf SHAZLY, Akuot Chol / AFP

Les Nations unies et les ONG tirent la sonnette d’alarme

Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre pour avoir notamment visé délibérément des civils, bombardé des zones habitées et bloqué l'aide humanitaire. Une mission internationale indépendante a été mise en place par l'ONU. Cette dernière a compilé de plus de 80 témoignages de violences sexuelles commises par les factions belligérantes. "Les personnes de cette partie du Soudan qui arrivent au Tchad nous racontent des histoires épouvantables de violation des droits de l’homme. Viols, recrutements forcés d’enfants, meurtres, mutilations, extorsions, occupations de maison", a listé Filippo Grandi devant la presse.

Face à la gravité de la situation, les Nations unies et les ONG humanitaires ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur le cauchemar vécu depuis un an par la population soudanaise, notamment au Darfour (ouest du pays). Depuis début mai, la ville d’El Fasher, capitale du Darfour, est sous le feu des combats et des bombardements. Jusqu’à présent, il s'agissait de la seule ville à échapper au contrôle des paramilitaires. Désormais, elle est assiégée et des centaines de milliers de personnes sont bloquées sans solution de repli.

Selon l'ONG Médecins sans frontières, 80% des hôpitaux du pays ne fonctionnent plus, ce qui fait craindre une hécatombe. Par ailleurs, la plupart des organisations humanitaires ayant quitté le pays, l’aide aux plus vulnérables s’est tarie. "Nous demandons à toutes les parties de donner accès à l’aide humanitaire, parce que notre présence sur place est insuffisante pour aider les personnes dans le besoin et surtout apporter de la nourriture et les autres produits nécessaires aux personnes qui risquent autrement de mourir de faim", a alerté, le 19 juin 2024, le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi.

Vers une crise humanitaire d'une ampleur historique

Au total, 5 millions de personnes souffrent actuellement d'une faim extrême dans ce pays du nord-est de l’Afrique, selon l'ONU. La nourriture manque aussi dans les pays voisins, où deux millions de Soudanais se sont réfugiés, comme au Tchad.

Cette semaine, l’ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a affirmé que la famine au Soudan pourrait atteindre des niveaux jamais vus depuis la famine en Éthiopie, qui avait fait 1,2 million de morts. "Il faut que le monde se réveille face à la catastrophe qui se déroule sous nos yeux", a-t-elle déclaré à des journalistes. "Nous avons vu des projections de mortalité selon lesquels 2,5 millions de personnes – environ 15% de la population du pays – au Darfour et au Kordofan, les régions les plus durement touchées, pourraient mourir d’ici la fin du mois de septembre", a-t-elle ajouté.

L'aide d’urgence se fait encore attendre

En avril dernier, à l’occasion de la Conférence humanitaire internationale pour le Soudan et les pays voisins, qui s'est tenue à Paris, les 50 pays présents, dont la France, se sont engagés à financer plus de 2 milliards d'euros d'aide humanitaire pour aider la population soudanaise, tout en appelant à un règlement pacifique du conflit. La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé une aide d'urgence de 315 millions de dollars pour le Soudan, qui comprendra de la nourriture et de l'eau potable, ainsi qu'un dépistage et un traitement d'urgence de la malnutrition chez les enfants.