RDC : une "tentative de coup d'État" déjouée à Kinshasa, selon l'armée

L'armée de la République démocratique du Congo a annoncé, dimanche 19 mai, avoir déjoué une "tentative de coup d'État" ayant selon elle impliqué "des étrangers et des Congolais".

Cette annonce est intervenue alors que, selon diverses sources, des tirs avaient été entendus en fin de nuit aux abords du "palais de la Nation", qui abrite les bureaux du président Félix Tshisekedi, après l'attaque par des hommes armés du domicile du ministre de l’Économie, Vital Kamerhe, situé à proximité, dans la commune de la Gombe.

"Mis hors d'état de nuire"

"Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité", a déclaré le général Sylvain Ekenge, porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), dans un court message à la télévision nationale.

"Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais" qui ont "tous été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris", a-t-il ajouté, en appelant la population à "vaquer librement et tranquillement à ses occupations".

Le porte-parole n'a pas donné plus de détails dans l'immédiat et, à la mi-journée, le gouvernement n'avait pas communiqué sur cette affaire et les tentatives de l'AFP pour contacter les sources officielles n'avaient pas abouti.

Plusieurs morts ?

En tout début de matinée, des informations avaient commencé à circuler sur les réseaux sociaux, évoquant une attaque contre le domicile de Vital Kamerhe par des hommes armés, dont certains se seraient ensuite rendus au palais de la Nation.

Il y a eu "une attaque armée" ce dimanche matin chez le ministre de l'Économie, a notamment écrit sur X l'ambassadeur du Japon à Kinshasa, Hidetoshi Ogawa. M. Kamerhe "n'a pas été touché (...) Deux policiers et un assaillant sont morts, d'après des sources informées", avait-il ajouté.

L'ambassade de France avait de son côté évoqué des "tirs d'armes automatiques" dans le quartier, en demandant à ses ressortissants d'éviter le secteur.

Dans le même temps, des vidéos postées sur les réseaux sociaux, impossibles à authentifier, montraient des hommes en treillis au palais de la Nation, brandissant des drapeaux du Zaïre, ancien nom de la RDC du temps de Mobutu Sese Seko, le dictateur renversé en 1997.

Le nouveau gouvernement se fait attendre

Le président Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, a été réélu haut la main dès le premier tour de la présidentielle du 20 décembre, avec plus de 73% des voix, et les partis de son "Union sacrée" ont raflé quelque 90% des sièges de députés nationaux aux législatives organisées le même jour.

Cinq mois après cette réélection de M. Tshisekedi et un mois et demi après la nomination d'une Première ministre, Judith Suminwa, le nouveau gouvernement se fait toujours attendre, tout comme la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale.

Le 23 avril, M. Kamerhe a été désigné candidat de l'"Union sacrée" à la présidence de l'Assemblée nationale, à l'issue de "primaires" organisées par cette plateforme de la majorité présidentielle.

Le pays est par ailleurs confronté, dans sa partie est, à une grave crise sécuritaire, avec une rébellion (le M23), soutenue par le Rwanda, qui occupe de vastes pans de territoire de la province du Nord-Kivu.