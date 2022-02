Casques bleus, mercenaires... Quelles forces reste-t-il au Mali après le retrait français ?

Composée de près de 15.000 personnes - 13.289 militaires et 1920 policiers –, la Minusma est aujourd'hui l'une des missions de paix de l'ONU les plus coûteuses : son budget annuel dépasse les 1,2 milliard de dollars. Pour autant, son avenir est plus qu'incertain. En effet, la fin au Mali de Barkhane pourrait entraîner des départs à moyen terme de contingents européens - Angleterre, Allemagne... - qui contribuent jusqu'à présent à la Minusma, selon des diplomates. Notamment car les forces françaises apportent à la Minusma un appui aérien avec des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque, et un soutien dans le domaine médical, avec notamment un hôpital bien équipé à Gao (nord).

Pour l'Allemagne, le sort de ses 1100 Casques bleus autorisés au Mali - actuellement au nombre de 539, selon l'ONU - sera décidé en mai par le Parlement. La participation du Royaume-Uni - qui avait consacré son retour dans les opérations de paix onusiennes après une longue absence -, est de 300 Casques bleus possibles (dont 255 sur le terrain actuellement).