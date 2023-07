Niger : manifestation anti-française, avertissement de Paris, ultimatum des pays voisins... Le point sur la situation

Le Quai d'Orsay a très vite réagi et condamné dans un court communiqué "toute violence contre les emprises diplomatiques dont la sécurité relève de la responsabilité de l'État hôte", à savoir le Niger. "Les forces nigériennes ont l'obligation d'assurer la sécurité de nos emprises diplomatiques et consulaires au titre des Conventions de Vienne. Nous les appelons instamment à remplir cette obligation que leur impose le droit international", a ajouté le ministère français des Affaires étrangères.

L'Élysée a également réagi dans la foulée, déclarant qu'"après les derniers incidents survenus ce jour au Niger, le chef de l’État fait savoir que quiconque s’attaquerait aux ressortissants, à l’armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le Président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts."