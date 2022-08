Mort d'Ayman al-Zawahiri : une élimination pour "tourner la page" du 11-Septembre

Son élimination, menée sur le balcon de sa maison, à l'aide de deux missiles Hellfire et sans aucune présence militaire américaine au sol, permettra aux familles et proches de victimes tuées dans les tours jumelles du World Trade Center, à New York, au siège du Pentagone, près de Washington, et du vol United Airlines 93 "de tourner la page", a indiqué Joe Biden.