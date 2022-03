La Banque mondiale prépare une aide de 3 milliards de dollars pour l'Ukraine

La Banque mondiale et le FMI redoutent les retombées économiques sur d'autres pays. "Les prix des matières premières sont poussés à la hausse et risquent d'alimenter davantage l'inflation, qui frappe le plus durement les pauvres", alertent-ils. "Les perturbations sur les marchés financiers continueront de s'aggraver si le conflit persiste", relèvent-ils également, avant de signaler l'impact économique important qu'auront les sanctions annoncées ces derniers jours.