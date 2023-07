"Aidez-moi" : une ado de 13 ans se sauve de son kidnappeur en brandissant un message

Le suspect, un sexagénaire originaire du Texas retrouvé en train de laver les vêtements de la victime, a été arrêté et inculpé jeudi pour enlèvement et transport d'un mineur dans l'intention de se livrer à une activité sexuelle criminelle. Le principal suspect est détenu au centre de détention fédéral Metropolitan, dans le centre de Los Angeles. La victime a quant à elle été placée sous la garde du département des services à l'enfance et à la famille du comté de Los Angeles. Le FBI est chargé de l'enquête.