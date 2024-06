Barcelone souhaite mettre fin à tous les appartements touristiques. La ville espagnole a annoncé vendredi vouloir en finir avec les plateformes comme Airbnb d'ici à 2029. Une façon de lutter contre la crise du logement qui frappe les habitants.

Si découvrir la Sagrada familia ou flâner sur les Ramblas sera toujours possible, les touristes ne pourront plus loger dans un Airbnb pour découvrir Barcelone. Confrontée à un tourisme de masse qui fait exploser le montant des loyers, les autorités de la ville catalane ont annoncé ce vendredi 21 juin vouloir mettre fin aux appartements touristiques.

Des loyers qui explosent

"Le Parlement catalan nous autorise à ne pas renouveler les licences des appartements touristiques", accordées par la municipalité pour une durée de cinq ans, a expliqué lors d'une conférence de presse le maire de la ville, Jaume Collboni. Ce qui permettra aux autorités "de remettre 10.000 logements sur le marché de la location ou de la vente". Cela signifierait qu'"à partir de 2029", les appartements touristiques "tels que nous les concevons aujourd'hui disparaîtront de la ville de Barcelone", s'est félicité l'élu socialiste.

Il faut dire que si la ville espagnole est l'une des principales destinations d'Europe, sa popularité a rendu le logement de plus en plus inabordable pour ses résidents. Au total, les loyers ont augmenté de 68% au cours des dix dernières années dans la capitale catalane. Un phénomène décrit comme "le plus grand problème de Barcelone", par le maire de cette ville qui accueille chaque année plusieurs millions de touristes. "La ville ne peut pas permettre qu'un nombre aussi élevé d'appartements soit utilisé pour l'activité touristique dans un contexte où la difficulté d'accès au logement et les effets négatifs de la surpopulation touristique sont évidents", a ajouté le conseil municipal dans un communiqué.

Reste toutefois à savoir si cette décision pourra être mise en œuvre. Car le secteur, resté "bouche bée", selon l'expression du quotidien catalan La Vanguardia, ne compte pas se laisser faire. Au contraire, la presse espagnole estime que la disparition des Airbnb ne pourra être réellement actée qu'à la fin d'une longue "bataille judiciaire". Le Partido Popular, de centre-droit, a d'ores et déjà fait appel devant la Cour constitutionnelle. L'association des appartements touristiques de Barcelone (Apartur) compte quant à elle faire appel de cette décision devant la Cour de justice de l'Union européenne.