"Airpocalypse" : comment New Delhi se retrouve plongée dans un épais nuage de pollution

À New Delhi, ces épisodes de pollution extrême se suivent et se ressemblent chaque année. Ils sont provoqués par la pratique des brûlages agricoles, a priori interdits, mais pratiqués en cette saison après les récoltes, dans le nord de l'Inde. À cela, s’ajoutent les émissions liées à l’industrie et aux transports. Résultat, la capitale se retrouve plongée sous le smog, un mélange de brouillard, de particules fines et d’ozone troposphérique. Le terme d’"airpocalypse", lui, désigne à l'origine le smog qu'a connu, il y a quelques années, la Chine, et particulièrement Pékin, la capitale. Les autorités chinoises avaient alors même songé à créer une police anti-pollution pour venir à bout de ce fléau.

Car cette pollution est loin d’être sans incidence sur la santé. Selon les calculs d’IQair et de Greenpeace, "la pollution atmosphérique aux PM2,5 à New Delhi est à l'origine d'environ 25 000 décès depuis le 1er janvier 2021". En effet, les particules fines sont les polluants les plus dangereux puisqu'ils pénètrent dans les poumons et la circulation sanguine. À ce titre, l’OMS rappelle que "les personnes qui vivent dans les pays à revenu faible et intermédiaire subissent de manière disproportionnée le fardeau de la pollution de l’air extérieur : 91 % des 4,2 millions de décès prématurés surviennent dans ces pays, et les Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental sont celles qui paient le plus lourd tribut".