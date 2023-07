Alaska : alerte au tsunami déclenchée après un séisme de magnitude 7,4

En mars 1964, l'Alaska avait été frappé par un tremblement de terre d'une magnitude de 9,2, le plus fort jamais connu en Amérique du Nord. Il avait dévasté la grande ville d'Anchorage et provoqué un tsunami qui avait touché le golfe de l'Alaska, la côte ouest des États-Unis et Hawaï. Plus de 250 personnes avaient été tuées par le tremblement de terre et le tsunami.