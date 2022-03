Alexeï Navalny appelle les Russes et le monde à manifester "tous les jours" contre la guerre en Ukraine

"J'appelle tout le monde à descendre dans la rue et à lutter pour la paix", écrit-il. "Nous ne pouvons attendre plus longtemps. Où que vous soyez, en Russie, au Bélarus, ou de l'autre côté de la planète, rendez-vous sur la place principale de votre ville chaque jour et à 14h le week-end et pendant les vacances", appelle Alexeï Navalny, qui demande également à tous ceux qui le peuvent de se rendre à l'ambassade russe de leur pays et d'organiser des manifestations. "Nous devons, en serrant les dents et en surmontant la peur, sortir et exiger la fin de la guerre."