Algérie : 15 morts et 26 blessés dans de violents incendies, les températures grimpent jusqu'à 48°C

Ces incendies, attisés par des vents très forts, ont atteint des zones d'habitations dans ces trois préfectures, où 1500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées. Quelque 7500 agents et 350 camions, toutes capacités confondues, ont été mobilisés sur le terrain, appuyés par des moyens aériens anti-incendie, ce qui a permis de venir à bout de la plupart de ces feux. Difficulté supplémentaire : l'Algérie fait face à une canicule intense dans une partie de ces régions, avec des pics de températures à 48°C.

Les opérations d'extinction "se poursuivent dans six wilayas : Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel et Skikda, avec la mobilisation de 13 colonnes mobiles et 3050 agents, qui ont été appuyés, lundi matin, par 12 colonnes mobiles et 1200 agents supplémentaires", a encore précisé le ministère. 12 appareils aériens anti-incendie sont toujours déployés dans ces six wilayas, notamment des hélicoptères anti-incendie des forces aériennes de l'armée, y compris un "avion anti-incendie de grande capacité".