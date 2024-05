Algérie : 28 ans après sa disparition, un homme retrouvé séquestré dans l'enclos de son voisin

Un Algérien porté disparu depuis 26 ans a été retrouvé séquestré chez son voisin dans un village du centre de l'Algérie. L'homme, âgé de 45 ans aujourd'hui, avait disparu sans laisser de traces en 1998. Il aurait été incapable d'alerter sa famille en raison d'un "sort" qui lui aurait été jeté.

Omar bin Amira avait disparu mystérieusement à 16 ans sans laisser de trace. Vingt-six ans plus tard, mardi 14 mai 2024, il a été retrouvé dans la maison d'un voisin perquisitionnée par les gendarmes à la suite d'une dénonciation publiée sur les réseaux sociaux, a indiqué dans un communiqué le bureau du procureur du gouvernorat de Djelfa, à 300 km d'Alger, où ces rocambolesques évènements ont eu lieu. Selon les médias locaux, l'homme, aujourd'hui âgé de 45 ans, était retenu dans l'enclos de bétail de son voisin, dans le village d'El-Guédid. Le suspect serait, selon le parquet, un employé municipal local de 61 ans.

Selon plusieurs témoins, l'homme pouvait pendant sa captivité voir et entendre les membres de sa famille à travers une ouverture dans l'enclos. Pourtant, il aurait été "incapable de crier ou de fuir à cause d'un sort que son ravisseur lui avait jeté". Le parquet a précisé que le suspect, qui vivait comme si de rien n'était pendant toutes ces années, a été arrêté et sera jugé à l'issue de son interrogatoire.