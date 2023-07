Algérie : au moins 34 morts dans un violent accident de la route

C'est l'un des accidents les plus meurtriers de la région. Au moins 34 personnes ont été tuées et 12 blessées mercredi lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire, près de Tamanrasset, dans l'extrême sud de l'Algérie, a annoncé mercredi 19 juillet la Protection civile. L'accident, suivi d'un incendie, s'est produit vers 4h (3h GMT, 5h à Paris) lorsque cet autocar, reliant Adrar à Tamanrasset, à environ 2000 km de la capitale Alger, a percuté l'autre véhicule, a précisé cette source. Les opérations d'extraction et d'évacuation des victimes se poursuivent, selon la Protection civile.

Le wali (préfet) de Tamanrasset, Mohamed Boudraâ, s'est rendu à l'établissement public hospitalier (EPH) "Mesbah-Baghdad" à Tamanrasset pour suivre l'état de santé des 12 blessés, atteints de brûlures graves, selon l'agence officielle algérienne APS. L'accident s'est produit à la hauteur du village de Outoul, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Tamanrasset, une région de transit pour le transport de marchandises du sud du pays vers le nord, et réciproquement.