Panne chez Lufthansa : grosse pagaille à l'aéroport de Francfort

La panne touche principalement les vols intérieurs allemands, notamment en partance de Munich et de Francfort, les deux plus grands hubs aéroportuaires du pays. Mais certains vols internationaux sont également concernés. "Nous demandons à nos clients volant sur des trajets domestiques en Allemagne de réserver un ticket de train et demander un remboursement", a ajouté le groupe, qui assure que "l'activité aérienne devrait retourner à la normale dans la soirée".

Cet incident a été provoqué par "des travaux de construction dans la région de Francfort", a détaillé le groupe sur Twitter, qui assure "travailler à une solution". Quatre câbles Internet, opérés par Deutsche Telekom ont été "endommagés" hier soir, lors de travaux sur une ligne de train, provoquant cette panne, a détaillé à l'AFP un porte-parole du groupe de télécommunication. Deux des câbles ont déjà été réparés.